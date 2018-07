Nordica tühistas lennutöötaja haigestumise tõttu reede hommikul kaks lendu. Spordivõistlusele lendama pidanud Õhtulehe lugeja ei jõuagi õigeks ajaks kohale. Lennufirma pressiesindaja pressiesindaja Toomas Uibo sõnul on neil praegu haiguslehel üle 20 töötaja.

Pidime minema oma kümnese pundiga Portugali. Kolm lendu, esimene Tallinn - Stockholm hommikul kell 6. Eelmisel õhtul helistatakse ühele meie seltskonnast, et lend jääb ära. Et kõigile polnud poole tunni jooksul veel helistatud, võttis igaüks ise ühendust. Mõnel vedas, sai asenduspiletid samale päevale, kuid osa meist ei jõuagi õigeks ajaks kohale. Väidetavalt on lihtsalt kõik jätkulennud täis. Kusjuures pidime kindlasti 20ndal kohal olema, sest läheme spordivõistlustele!

Küsimuse peale, et miks siis selline olukord, saime vastuseks, et üks lennutöötaja haigestus. Üks lennutöötaja?!?! Kuidas see võimalik on, et nii suur ettevõtte, meie rahvuslik uhkus ja mis kõik veel, ei suuda asendada ettevõtte siseselt ühte inimest?

Nordica pressiesindaja Toomas Uibo vastus:

Jah, tõsi on see, et hetkel on meil lendavast koosseisust üle 20 inimese haiguslehel ja see on kahjuks mõjutanud ka meie lennugraafikut. Oleme märganud, et kuumalaine põhjustab haigestumisi suuresti tänu konditsioneeride ohtrale kasutamisele nii autodes, kui ka kodudes. Haigestumisi on ka kontori poolel. Teeme kõik endast oleneva, et inimesed kiiresti taastuksid ja, et meie lennugraafik ei oleks sellest haiguspuhangust enam mõjutatud. Paljud töötajad on olnud nõus oma puhkuse katkestama ja haigestunud kolleege asendama, seetõttu on järgnevad lennud graagikujärgsed. Täna hommikul olime siiski sunnitud kaks lendu ära jätma ja reisijad teisi teid pidi sihtpunktidesse saatma.