„Maikuu kuumadel päevadel saime oma tänavusuvise rütmi kätte ja nüüd, kui see teine laine ründab, on meil juba veidi kergem,“ räägib Kohilas uudset smuutijäätist tootva pisivabriku perenaine ja kolme lapse ema Kaili Tuul. „Lapsed on nüüd vanavanemate juurde saadetud ja töö käib katkemise piiril.“