Harju maakohus määras mustkunstnikuna tuntud Jürgen Veberi (pildil) firma ajutiseks pankrotihalduriks Magnus Brauni: nimelt pole firma hüvitanud EASile üle 165 000 euro ja viimane taotleb tema pankrotti.

Veberi firma JJV Productions OÜ on tagastanud EASile 1682,45 eurot. Tasumata on 165 551,38 eurot, millele lisanduvad intressid ja viivised. EAS on otsustanud algatada pankrotimenetluse ja see on Harju maakohtus arutusel. Kohus nimetas JJV Productions OÜ ajutiseks pankrotihalduriks Magnus Brauni, ütles EASi kommunikatsioonispetsialist Martin Altraja Õhtulehele. Järgmine kohtuistung on 5. septembril.

EAS on varem kinnitanud, et otsustas pankrotimenetluse kasuks, sest struktuuritoetuste kui avalike vahendite kasutamisel on oluline teha kõik endast olenev, et saada rikkumise puhul valesti kasutatud vahendid tagasi, märgib ERR.

EAS andis Veberi firmale toetust muu hulgas seoses tema plaaniga alustada tegevust USAs, kuid see ebaõnnestus. Hiljem selgus, et firma dokumentatsioonis esitatud andmed ei vasta tegelikkusele. Seetõttu leidiski EAS, et toetused tuleb tagasi maksta. Nende kinnitusel oli JJV Productions OÜ-lt tagasi nõutud kahe toetuse tagasimaksmise tähtaeg 2016. aasta 4. detsembril ja 2017. aasta 9. aprillil.