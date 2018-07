Teadlased on taas leidnud, et Torino surilina pole ehtne. Üks põhjuseid on see, et keegi on linal ilmselgelt erinevais asendeis olnud või üldse sellel seisnud, mitte surnult lamanud, nagu Jeesus enne üles tõusmist, vahendavad LiveScience ja Independent.

Torino surilina ehtsuses ei kahtle vaid teadlased. Juba 1390. aastal kirjutas katoliku piiskop Pierre d’Arcis paavst Clemens VII-le kirja, rõhutades, et surilina pole enamat kui kellegi osav pettus, et usklikelt raha välja pressida. Katoliku kirik pole seni siiski surilina osas ametlikku seisukohta võtnud.

1988. aastal avastasid surilina uurinud teadlased, et see on pärit keskajast, mitte Uue Testamendi sündmuste aegadest. Kuid surilina on endiselt huvitav uurimismaterjal. Paljud kristlased usuvad endiselt, et seda katavad Jeesuse vereplekid. Ühe vabatahtliku (keda päriselt muidugi risti ei löödud), mannekeeni ja mänguvere abil üritasid teadlased nüüd igatpidi leida, mismoodi võisid väidetavad vereplekid linale sattuda.