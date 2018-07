Hispaania kohus võttis tagasi Kataloonia endise presidendi Carles Puigdemonti ja tema viie alluva üle-euroopalise vahistamiskäsu, vahendab BBC.

See ei tähenda süüdistustest loobumist, Hispaaniasse naastes ootaks kõiki kuut kataloonlast endiselt vangistus.

Puigdemont viibib hetkel Saksamaal, mille kohus otsustas varem, et süüdistus mässus ei ole piisav, et teda Hispaaniale välja anda. Küll aga võivad Saksa kohtu hinnangul olla piisavalt tõsised süüdistused avaliku raha väärkasutamises, et kaaluda Puigdemonti väljaandmist. Kohtuotsus mõjutas Saksa-Hispaania suhteid negatiivselt ning Hispaania valitsus süüdistas sakslasi tegevusetuses. Nüüd ei ole Saksamaal enam väljaandmiskohustust.

Eelmise aasta 1. oktoobril toimunud rahvahääletuse Kataloonia piirkonnas, milles rahvas ülekaalukalt iseseisvuse poolt hääletas, kuulutas Hispaania seadusevastaseks.