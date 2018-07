Ukraina kuurortlinna pidutsema sõitnud viljandlaste seltskonnast ainsana eluga pääsenud Kalmer ärkas üles pühapäeval. Ta ei tea täpselt, mis kell ta silmad lahti tegi, ent oma surnud sõpradest oli ta tol hetkel vaid mõne meetri kaugusel. Kalmer on ainus kolmest sõbrast, kes pääses elusalt Musta mere äärsest suvituslinnast kodumaale tagasi. Viljandlased Allar ja Einar surid kuurortlinna numbritoas seni tuvastamata narkootikumi tõttu. Ka Kalmer ei oska öelda, mida sõbrad võisid tarbida. Tema ise, vähemalt mäletamise järgi, midagi ei tarbinud. „Haiglas tehti mulle analüüse küll. Seda, et midagi oleks leitud, arstid mulle ei öelnud,“ ütleb mees. Küll aga on ta veendunud, et keegi ei tahtnud seltskonda mürgitada. Väite, et viljandlaste elu kallale võis keegi kippuda, viskas õhku kohalik politsei. Kalmer sellesse ei usu ja nimetab seda jamaks.

Kodumaale jõudis Kalmer tagasi teisipäeval. Ta hääl telefonis on väsinud, kuid ta tundvat end hästi. Kalmeri sõnul on ajakirjandus avaldanud väiteid, mis ei lähe reaalsusega kokku ja see on häiriv.

„Ma ei mäleta, et oleksin käinud klubis,“ ütleb Kalmer, kelle sõnul vastab tõele, et seltskond pidutses laupäeva lõunast alates, ent ööklubis nad tema mäletamistmööda ei käinud. Ta möönab, et pidutseti mööda linna ringi, kuid oldi pigem õues. Tarbiti alkoholi, peamiselt kokteile ja õlut. Samuti on Kalmeri sõnul vale, et ta oli koomas. „Jalg oli kõigest surnud,“ märgib ta ning lisab, et raskes seisus ta kohe kindlasti ei olnud.