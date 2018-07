Inimene, keda armastad, oleks nagu teiselt planeedilt pärit. Mida iganes sa talle ka ei räägiks, see ei jõua niimoodi kohale, nagu sina mõtlesid. Ta tõlgendab asju sulle ootamatul viisil.

Ole kannatlik suheldes närvilise inimesega. Mõtle, mida sa ütled, ja väldi teemasid, mis võiksid teda puudutada ja veel rohkem närvi ajada. Käitu temaga nagu tujuka lapsega.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Päev ei pruugi probleemile lahendust tuua, kuid mingi selguse toob see küll. Saad infot, mis su silmad avab ja annab mõtlemisainet. Asju tasuks hea sõbraga arutada.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Mõnes mõttes oled huvitavas olukorras – sinu vastu tunneb huvi kaks vastassoolist ja tunned mõnu jälgimisest, kuidas nad teineteist üle trumbata proovivad.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Pead mingi aja üksi olema, ja see ei sobi sulle praegu üldse mitte. Isegi mõned tunnid üksindust on ebameeldivad ja panevad mõtted uitama mööda nukrameelsuse radu.

Neitsi

23. august – 22. september

Veenuse ja Jupiteri sekstiil teeb armusuhted eriti harmooniliseks ja nauditavaks. Võta päev selleks, et kallimaga koos olla ja elu täiel rinnal nautida.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Teed hea meelega kingitusi ja kulutad raha pigem kellelegi teisele heameele tegemiseks. Kuitahes palju sa ka teistest ei hooliks, ära ka iseend päris unarusse jäta.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Leiad endast vanemate inimestega palju kergemini ühise keele kui omavanuste või noorematega. Päev on keeruline, kui pead teismelistele midagi selgeks tegema.

Ambur

22. november – 21. detsember

Välja võivad lüüa sinu peidetud, mingil põhjusel alla surutud emotsioonid. Teised võivad üllatunud olla, sest käitud nende arvates ebatavaliselt.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Leia võimalus oma tunnete analüüsimiseks, aga tee koos usaldusväärse inimesega – kui end valju häälega väljendad, saab kõik ka sulle endale selgemaks.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Keskendud eeskätt kohustuste täitmisele. Keerukas on see juhul, kui sa vastutad ka teiste tegevuse eest. Pead olema päris hea psühholoog, et teisi oskuslikult motiveerida.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Sa oled teinud palju plaane, aga neid kõiki ellu viia ei jõua, tahad pigem lõõgastuda. Oled väsinud ja tunned rõõmu võimalusest lihtsalt puhata, raamatut lugeda või telekat vaadata.

Sünnipäevalapsele