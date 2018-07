Astroloog Maria Angel ennustab kosmilisi taevakehi vaadeldes, milline saab olema uus päev. Vaata, mida tähed sulle lubavad!

Jäär

21. märts – 19. aprill

Oled mõtetega pigem minevikus kui praeguses hetkes. Sulle tundub, et etapp, mis oli sinu jaoks väga tähtis, on läbi saanud. See ei pruugi nii olla. Norutamine ei päästa midagi.