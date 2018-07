Pead midagi ette võtma, et oma aega paremini ära kasutada. Ühest küljest on see täna raske, sest mõtted on üsnagi hajevil; teisalt aga vajalik, sest mingi tähtaeg on lähenemas.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Sind tõmbavad pigem tegevused, mis pakuvad põnevust ja seikluslusti, ning seltskonnad, kus saab palju nalja ja kunagi igav ei hakka. Igapäevased tegevused on tüütud.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Mida kaugemale oma probleemide eest põgened, seda intensiivsemalt need sind jälitavad. Võid näha unenägusid, mis on seotud sinu tegemata tööde või täitmata lubadustega.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Peaksid suutma end kätte võtta ning töötada hommikust õhtuni, distsiplineeritult. Jõuad ära teha pikale veninud ülesanded. Hiljem imestad, et need polnudki nii rasked.

Neitsi

23. august – 22. september

Saad maitsta minevikus tehtu vilju. Kui tunned end rahulikult, tuleb valitud teel julgelt edasi sammuda. Kui aga on raske, tuleb varasemat tegevust analüüsida ja ennast muuta.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Võid tunda, et tööle pühendumine pingestab koduseid suhteid või siis vastupidi – perekohustused ei anna võimalust nii palju tööle mõelda, kui sa tegelikult tahaksid.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Võib tekkida momente, mil pead end täiega kokku võtma ja kõvasti pingutama. Avastad, et see, mida sa tegema pead, pole pooltki nii lihtne, kui sulle algul öeldi.

Ambur

22. november – 21. detsember

Et end kindlamalt tunda, pead andma endale aru sellest, mis on su tugevad ja mis nõrgad küljed. Millega oled suuteline hakkama saama ja mis käib selgelt üle jõu.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Õpid tundma uusi inimesi. Pealtnäha on nad ju ülimalt armsad, aga ega hetkega ole võimalik aru saada, kui siiru-viirulised nad seestpoolt on.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Pikema sõidu alustamiseks pole praegu kõige parem aeg, pigem võiksid küllaltki paikne olla ja oma eluolu edendamiseks midagi ette võtta.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Saad aimu, et oled millegagi mööda pannud. Keegi teine on olnud märksa tähelepanelikum ja võimalik, et ka rohkem hingega asja juures ning seetõttu on tema lähenemine loogilisem.

