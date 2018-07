Kuigi Muster on tegutsenud juba aastast 2015, on värske koosseis kokku pandud jaanuarist, kui bändiga liitus laulja Mait Mikussaar, kes on juba kuulsuselaineid tunda saanud. Nagu ilmselt mäletate, oli Mait üks kümnest finalistist viimasel superstaarisaate hooajal.

Neljast hakkajast noormehest koosnev muusikakollektiiv Muster jõudis Noortebändi poolfinalistide sekka Raplas toimuvalt legendaarselt laluluvõistluselt Vesiroosivisioon, mille tänavuseks võitjaks bänd osutus. Lisaks stuudioajale oli auhinnaks ka pääs "Noortebänd 2018" konkursile. "Vesiroosivisiooni kandideerimise eesmärk oligi see, et pääseda Noortebändi konkursile, mis on kohalikule noorele muusikule kindlasti üks parimaid võimalusi ennast reklaaamida," räägib Musteri trummar Kert Laur.

Musteri noormehed on muusikat teinud aga oluliselt varem. Bändi trummar Kert Laur valgustab, et bändi eellane loodi juba 2008. aastal, aga kamp pidi laiali minema neli aastat hiljem, kuna tolleaegne bassimees ja laulja Karl-Erik Taukar alustas oma lauljakarjääri ning osales saates "Eesti otsib superstaari".

"Noortebänd 2018" poolfinalist Muster (Tiit Tamme)

2014. aastal otsustas Kert koos endise bändikaaslase ja paralleelklassivenna (21. keskkoolist - toim.) Uku Haasmaga pundi uuesti kokku panna. Eesmärk oli teha uuesti, aga paremini! Sellest ajast on bänd tegus olnud. Liikmed on küll vahepeal muutunud. Bändi esialgne kitarrist oli Märt Mustkivi, kes läks möödunud sügisel lennuakadeemiasse piloodiks õppima. Tema asemele tuli Erik Mikussaar, kes oli Kert Lauri endine kursusekaaslane Viljandi Kultuuriakadeemiast. Bändi uusim liige on laulja Mait, kes liitus bändiga aasta alguses.

Kert räägib, et Muster ei ole endale suuri eesmärke esialgu seadnud."Meile pigem meeldib kuulajale edasi anda emotsiooni." Seepärast naudib bänd kõige rohkem laval veedetud aega. Tõsi küll, üks kindel eesmärk bändil siiski on - anda ühel päeval live kontsert Lauluväljakul.

"Muusika ongi ju emotsioon," leiab Laur. "Bändi tegemise mõte on ehk see, et saaksime anda palju elavaid kontserte ja jagada neid emotsioone publikule. Ainult stuudios olla ja salvestada oleks liiga kuiv."

Muusika jaoks püüavad noormehed alati aega leida. Kindlasti kergendab seda ka asjaolu, et bändi kolm liiget õpivad hetkel Viljandi kultuuriakadeemias. Kert ja Erik helitehnoloogiat ning Uku ammutab teadmisi rütmimuusikast. "Kõige jaoks leiab aega, kui on tahet ja muusika on meie jaoks kindlasti üks prioriteet."

Kui enne olid noormehed muusika tegemise mõttes iseõppijad, siis praegused õpingud ülikoolis annavad praktilisi teadmisi, mida on Kert saanud juba ka rakendada. Hiljuti Raplas stuudios muusikat salvestades, sai Kert ise produtsendipuldi juures nokitseda. Kert tunnistab, et sellised praktilised teadmised kuluvad mitte lihtsalt niisama, marjaks ära, vaid hoiavad oluliselt ka raha kokku.

Noormeeste eeskujud on pärit alternatiiv-rokkmuusikute seast: Foo Fighters ja A Day To Remember.

"Kuulame väga palju muusikat tegelikult," tunnistab Laur. "Kõike peab kuulama, sest selle kaudu meie looming sünnibki. Kõik need kitarrikäigud, mis meie loomingus on, sünnivad nendest faktuuridest, mida oleme eelnevalt kuulnud. Mida rohkem muusikat kuulata, seda rohkem tuleb ideid. Kindlasti mitmekesistab repertuaari. Muusika kuulamine mõjutab nii, et ise arugi ei saa," lausub Kert naljatades.

"Noortebänd 2018" poolfinalist Muster (Tiit Tamme)

Videoloos saab kaasa elada sellele, kuidas äsja ajateenistusest naasnud Musteri kitarrist Erik Mikussaar entusiastlikult kätekõverdusi teeb, milline korralik menüüvalik peaks olema bändi igal kontserdil lava taga ning kuulda, kuidas kõlab Musteri ja Mait Mikussaare esituses tänavune eurolaul "La forza".

Peale kuulsuse ja au ootab Noortebändi võitjat reis Groningeni mainekale muusikafestivalile Eurosonic, kus on võimalus kohtuda muusikamaailma tipptegijatega. Eesti artistidest on eelnevatel aastatel festivalil üles astunud Kerli, Trad.Attack! ja Ewert and the Two Dragons.

Võitja saab salvestada ja välja anda minialbumi. Auhinnapaketi koguväärtus on 3500 eurot ning see antakse välja koos Noortebändi peasponsori Kinemaga.

Poolfinaalid toimuvad 4., 5. ja 6. oktoobril Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Konkursi suurejooneline finaal on 9. novembril. Poolfinalistid valiti välja demovoorust edasipääsenute ning piirkondlikel konkurssidel osalejate vahel. Sel aastal laekus demovooru 47 kandideerimistaotlust, kust valiti välja 15 parimat.