Alates eelmise nädala reedest on uuesti liinil kiirkatamaraan Runö, mille peamasin läks enne jaanipäeva rikki. Ajal, mil katamaraan oli rivist väljas, oli inimestel ja kaupadel raske leida teed mandilt saarele ja vastupidi, kuna varulaev Amalie on aeglane ja lainetundlik. Majandusministeerium plaanib olukorda parandada, soetades Runöle tagavara peamasina.

„Veeteede Ameti kaudu soovitakse tellida uus peamasin nii-öelda varusse ja selleks on suunis ametile antud, kuid hanget välja kuulutatud ei ole,“ ütles majandusministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhataja Taivo Linnamägi. „ASi Kihnu Veeteed määratud asenduslaev Amalie on jätkuvalt katamaraanparvlaeva Runö asenduslaevaks.“

Linnamägi lisas, et ASil Kihnu Veeteed on koostöös Maanteeametiga plaanis tellida täiendavalt juurde kaubareisid ASilt Saarte Liinid puksiiriga Panda. „Seda eelduslikult navigatsioonihooaja (oktoobri) lõpuni, et kõik ehitusmaterjalid, suuremad kaubad, loomad, prügi ja muu saaks saarelt veetud enne hooaja lõppu. Hetkel on kaubareiside tellimine Ruhnu valla esindajatega korraldamisel.“