Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu võttis vastu vastuolulise seaduse, mis määratleb Iisraeli ennekõike juudi rahva riigina, vihastades sellega Iisraeli arvukat moslemikogukonda.

BBC kirjutab, et rahvusriigi seadus sätestab, et juutidel on riigis õigus rahvuslikuks enesemääratluseks ning annab heebrea keelele riigikeele staatuse. Seni on araabia ja heebrea keelt võrdselt ametlike keeltena tunnustatud. Seaduse kohaselt on Iisrael ennekõike juudiriik, kuid mõnd Iisraeli ala, näiteks Ida-Jeruusalemma, peavad enda ajalooliseks piirkonnaks palestiinlased. Muu hulgas on seaduses kirjas, et uute juudi asulate ehitamine on riigi huvides. Kas selle all peetakse silmas ka ehitustööd Iisraeli võimu all oleval Läänekaldal, seadus ei täpsusta.

Moslemipäritolu parlamendiliikmed reageerisid hääletusele vihaselt, mitu neist tõmbas eelnõu paberid demonstratiivselt puruks. Seaduse üks riske on Iisraeli moslemikogukonna senisest veelgi suurem võõrandumine ühiskonnas. Moslemid kardavad endi sõnul diskrimineerimise süvenemist. Netanyahu kommenteeris, et Iisrael on juudi rahvuse rahvusriik, kuid austab kõiki oma kodanikke. Netanyahu sõnul oli tegemist ajaloolise momendiga.

Miks nõnda vastuoluline seadus üldse vastu võeti? Paljud traditsioonilise ning rahvusliku meelsusega Iisraeli juudid pelgavad, et mida aeg edasi, seda enam ununeb rahval Iisraeli kui juutide iidse kodumaa põhimõte. Idee Iisraelist kui tõotatud maast võib muutuda iganenuks ja vähetähtsaks, seega peavad mõned traditsionalistid vajalikuks see igavesti riigi seadusandluses säilitada.

Lisaks sellele teeb mõnedele Iisraeli juutidele muret araabia populatsiooni tunduvalt kõrgem sündimus ning mõnedes rahvusvahelistes ringkondades, kuid ka paljude (mõnedel andmetel umbes poolte) juutide endi seas populaarne n-ö kahe riigi lahendus, kus kõrvuti eksisteeriksidki Iisraeli ja Palestiina iseseisvad riigid.