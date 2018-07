Indrekut ja Raivot seob kirg rattasõidu vastu. Just Raadik oli see, kelle ärgitusel 2014. aastal Rätte ratta selga istus ja RedBike pundiga liitus.

Indrek kirjeldab lahkunud sõpra kui hulljulget ettevõtjat ja mainib ka seda, et Rätte ei tarvitanud alkoholi juba mitukümmend aastat. "See ei takistanud tal olla seltskonnas väga mõnusalt sees."

"Tegelikult oli täna õhtul plaanis minna koos trenni ratastega sõitma, aga selle asemel Raivo head rattasõbrad tulevad kokku. Istume kõik rataste selga ja lähme sõidame tema mälestuseks."

Raadikule meenub kevadine Hispaania rattalaager. "Raivo tõi rattad ja kogu vajamineva kraami kohale ja enne äraminekut, kui ta öösel sõitma hakkas, saatsime ta lauluga teele. Raivo ütles selle peale, et selliseid sõpru on raske leida, kes viitsiksid öösel kella viie-kuueni üleval olla, sulle süüa teha ja siis veel lauluga teele saata."

"Lihtsalt ebareaalne ja uskumatu, et selliseid asju juhtub ja tavaliselt juhtub just heade inimestega. Selline on elu. Tuleb lihtsalt edasi elada. Kes elab selle teadmisega, et ta sõitis autoga kellegi surnuks, kes elab lihtsalt edasi."