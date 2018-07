Metsatöllu laulja Markus Teeäär räägib, et hetkel on väga valus olla ja ta on Kõmmari surmast šokeeritud. “Alles 10 minutit tagasi sain sellest teada,” sõnab Markus.

“Ta oli Metsatöllu üks esimesi ametlikke mänedžere, kes aitas meil 10 aastat tagasi korduvalt tuure ja muid väiksemaid esinemisi korraldada. Ta oli alati hästi täpne ja aus inimene, kellega oli hea asju ajada.”

Teeäär räägib, et tema meelest organiseeris Metsatöllu kõige võimsama esinemise just Kõmmari. “Ta vedas lausa kraanadega tehnika kohale,” lisab Teeäär.

“Ta oli Metsatöllu jõhkralt hea sõber. See ei jõua kohale, mis juhtunud on, nii palju sai koos läbi elatud. Tema pärast sai Soome risti-rästi läbi sõidetud.”