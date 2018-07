Kurg lükkas ümber Odessa politseijuhi nõuniku Ruslan Forostjaki spekulatsiooni, et tema kahte kaaslast, kes oma elu Odessasse jätsid, võidi tahtlikult tappa.

Esmaspäeval haiglast välja saanud ja eile Odessast koju jõudnud Kurg kinnitas, et tema tervisel pole häda midagi.

Möödunud nädalavahetusel Odessas arvatava narkoüledoosi tõttu kaks sõpra kaotanud ja ise haiglasse sattunud Kalmer Kurg ei pea tõenäoliseks, et seltskonda taheti mürgitada.

"Mina isiklikult arvan, et kuna ma ei jõudnud aineid üldse tarbida, siis sellest mul see eluvaim sisse jäi, aga ma midagi täpset ei oska kommenteerida," sõnas Kurg.

Kurg keeldus palvest kirjeldada, mis Odessas täpsemalt juhtus.

Kohaliku politsei hinnangul võisid laupäeval Ukraina hotellitoast surnuna leitud kaks eestlast olla seotud organiseeritud kuritegevusega. Kindel on see, et surma põhjustasid narkootikumid.

"Täpne ekspertiis on tegemisel, aga nad tarvitasid sünteetilisi narkootikume," lausus Õhtulehele Odessa regiooni politseijuhi juhtivnõunik Ruslan Forostjak. "Nad võtsid neid koos alkoholiga."