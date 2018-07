Iseenesest on töötukassa üks väga hea asutus. Inimesed, kel on tulnud ootamatult oma tööga hüvasti jätta, saavad selle abil tormise aja üle elada. See varjualune on vähemalt esialgu väga mugav ja siiralt rõõmustav.

Ent paradiisis on tüütud varjud. Nimelt ei tohi töötukassa leival olles ühtegi muud töist lisateenistust olla. Isegi kui see toob sisse vaid mõnikümmend eurot kuus, hoiaks inimese tööturul aktiivsena ja laseks võimalikele uutele tööandjatele silma paista. Seda ei või. Samamoodi on keelatud töö eest tasu võtmata jätmine. Tüütu.

Võid küll võtta end teatud ajaks töötukassast maha, ent see on paras bürokraatia, ning võib juhtuda, et see vahepealne pisku kahandab su töötuabiraha, sest see arvutatakse siis uuesti. Väga tüütu.

Paljud ei hakkagi end seetõttu pisikeste otsakeste pärast maha ja peale möllima. Ütlevad ära või petavad riiki. Petavad sageli ennastki, sest kipuvad lisajamade tõttu leppima väiksema summaga.

Isegi lapsehoolduspuhkuse ajal on miinimum, mille ulatuses saab tööd teha, et end kursis ja vormis hoida. Miks ei võiks töötukassa samasugust asja lubada? See vähendaks sedagi ohtu, et töötu olemine on kui palgaline puhkus, mil jalad püsivad seinal ja liigutama hakatakse alles siis, kui riigi raha (mis on tegelikult su enda kogutud kindlustus) otsa lõpeb.