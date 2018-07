"Olen lõpetanud uimerdmise, konkretiseerinud ajakasutust ja kaalun nüüd sama palju kui 25aastaselt. Mõtteviisilt olen ka sama! Tervis on palju parem, toonus kõrge ning tunnen end heas vormis. Kodus on vahel virinat, et ma pidevalt ratta seljas olen, aga las virisevad. Vastuseks ütlen, et alternatiiv on sohval kõhtu kasvatada või lollusi teha," rääkis Kõmmari siis.

Rätte oli ingerisoomlaste järeltulija, kelle rahvuseks ja koduseks keeleks lapsepõlves oli soome keel.