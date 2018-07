Kui ühel kaunil kuumal suvepäeval saatnuks töötukassa välja pressiteate töökassa nime all, siis küllap oleks see kahetäheline muudatus jäänud paljudele kahe silma vahele. Et ametkonnas on aga tõsimeeli küpsemas plaan panna kosmeetilise muudatuse alla 665 000 eurot, tuleb jõuetult küsida, kas Eesti riik hakkab tõepoolest valmis saama?! Veelgi enam – vanast nimest on tüdinenud haigekassagi, mis soovib 200 000 euro eest saada tervisekassaks.

Asi on naljast sama kaugel kui 1. aprill juuli teisest poolest – kahe ameti nimevahetusele kokku kuluva ligi 865 000 euro eest saaks kalli ravimidoosi ligi 100 vähihaiget. Mida nad võivad küll tunda, kuuldes töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli selgitust, et kallis nimemuudatus lepiti kokku juba 2014. aastal Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide koalitsioonileppes, ent toona pidi tegelema olulisemate asjadega? Kas oleme seismas uue majanduskriisi lävel, kui ametnikele uue logoga visiitkaartide ja sobivas värvigammas töölaua hankimine on saanud prioriteediks? Ja kuidas küll nii suur summa saadi, kui põllumajandusministeeriumi muutmiseks maaeluministeeriumiks kulus 2015. aastal vaid 16 000 eurot? Töötukassa nimemuutusele kuluva raha eest saanuks ministeerium nime vahetada 41 korda – vastavalt vajadusele kas või seakatku ravimise või põuaministeeriumiks.

Küll aga ajab muigama nimevahetuse sisuline põhjendus – töötukassa loodab kasvatada klientuuri, haigekassa aga suurendada inimeste kokkupuudet selle asutusega. Vaevalt on inimesi pakutavaid teenuseid enam kasutamast takistanud ametite nimi, vaid see, et solidaarse tervisekindlustuse või töötuskaitse süsteemi hüvede kasutamiseks pole seni olnud hädavajadust. See on iseenesest hea, ja just seetõttu on töötukassa suutnud kasvatada hiiglaslikku reservi. Inimesi tervislikumalt käituma ja oma karjäärivalikutes targemaid otsuseid tegema ei pane samamoodi mitte ametite nimevahetus (tippjuhtide suust on nii eluvõõrast juttu piinlik kuulatagi), vaid lisanduvad funktsioonid ja teenused.

Pealegi piisab vaid ühest saamatust juhist, et nimemuudatuse väidetavale positiivsele mõjule vesi peale tõmmata, nagu teame maaeluministeeriumi näitel. Olgugi et poliitikud on absurdsele plaanile juba pidurit tõmbamas, tasuks nimevahetust avalikkuses innukalt kaitsnud töötukassa ja haigekassa juhtidel asuda otsima uusi väljakutseid, sest kõik muu on nähtavasti juba tehtud.