"Ma ei tea jonnakamat inimest kui Kõmmari. Kui ta midagi pähe võttis, siis ta tegi selle ära, mis mulle tema puhul jõhkralt meeldis," meenutab Musta Hundi trummar Marko Atso täna öösel hukkunud Kosmikute basskitarristi Raivo Rättet ehk Kõmmarit.

"Mulle meenub lugu, kuidas mupo viis Metsatöllu ja Kosmikute bussi minema, sest nende meelest oli see valesti pargitud. Kõmmari arvates oli see õigesti pargitud ning leidis, et sõiduki arestimine on alusetu. Nii läks ta platsile, kuhu mupo auto oli teisaldanud ja kuna talle tõkkepuud üles ei tõstetud, võttis Kõmmari tõkkepuu ja väänas selle eest ära ja sõitis bussiga minema," meenutab Atso. "Sellele järgnes minu meelest veel üks sarnane intsident, mille peale Kõmmari ütles, et tema Savisaare käsilastele ei allu ega maksa neile ühtegi senti. Lugu läks ka lehte ja kui ta järgmisel päeval sama bussiga Tartus ringi sõitis, olid inimesed talle ülekäiguraja ääres plaksutanud."

Marko sõnab, et tema meelest iseloomustab see vahejuhtum Kõmmarit väga hästi. "Kõmmari oli tüüp, kellest pole ühtegi halba asja meenutada. Inimene elas oma elu tegelikult hästi lahedalt. Teist sellist tüüpi nagu Kõmmari ma isegi ei tunne. Mitte kedagi. Ta oli niivõrd ainulaadne, selliseid inimesi sünnib üks sajandis. Kõik, kes teda tundsid, teavad, millest ma räägin."