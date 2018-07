Ansambel Kosmikud annab oma sotsiaalmeediakontol teada, et täna öösel on meie hulgast lahkunud bändi basskitarrist Raivo Rätte ehk Kõmmari.

Täna öösel üheksa minutit pärast südaööd teatati häirekeskusele lähedaste vahelisest tülist Nõmmel Kivi tänaval. Samal aadressil toimus ka otsasõit 48aastasele mehele, kes suri hiljem haiglas. Õhtulehele teadaolevalt oli hukkunud mees Raivo Rätte.

Häirekeskus sai teate, et Kivi tänaval ründab 48aastane mees 27aastast meest ja 40aastast naist. Sündmuskohale jõudnud politseinikud leidsid sündmuspaigalt avariilise sõiduauto Audi A6, katkise aia ning selle juurest 48aastase raskelt viga saanud mehe. Esialgsetel andmetel sõitis auto, mida juhtis 27aastane mees, otsa 48aastasele mehele.

27aastasel mehel ja 40aastasel naisel olid kergemad vigastused ning kiirabi toimetas nad haiglasse. Politseinikud pidasid mehe pärast haiglas käimist kahtlustatavana kinni. Mees oli kaine ja omab juhtimisõigust.

„Teame hetkel nii palju, et poolte vahel toimus tüli ning see ei leidnud aset esimest korda. Kaks päeva varem külastas noorsoopolitseinik sama perekonda ning suhtles naise ja lastega. Selgitame kriminaalmenetluse käigus välja, mis öösel täpselt juhtus. Veel on vara rääkida juhtumi üksikasjadest, sest mitmed menetlustoimingud on alles ees,“ ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

Õhtulehe reporter kohtus sündmuskohal mustas kleidis blondi naisega, kel oli pea valge sidemega kinni seotud. Ta kinnitas, et öised sündmused puudutasid tema majapidamist. „Kahjuks ma ei saa sellest lähemalt rääkida, kuna juhtunu kohta on algatatud kriminaalasi,“ ütleb naine viidates põgusalt, kuidas eksmees teda ründas.