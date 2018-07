FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Kõmmari eksnaine surmani viinud tülist: „Ta tahtis mind tappa!“

Ansambel Kosmikud andis teada, et öösel suri bändi basskitarrist Raivo Rätte ehk Kõmmari. Mees tülitses Nõmmel oma eksnaisega, mille järel jäi muusik naise uue kallima auto alla.

„Sügava kurbusega teatame, et kaotasime täna öösel ootamatult oma sõbra ja bändikaaslase Kõmmari. Puhka rahus, Raivo Rätte (14.06.1970 - 18.07.2018). Palume anda Kõmmari lähedastele aega ja rahu selle teadmisega edasi elamiseks. Ostrova, Lohusalu, Ruhnu ja Pühaste kontserdid jäävad ära,“ teatatakse Kosmikute Facebooki lehel.

Ööl vastu neljapäeva helistati tüli pärast politseisse. Veidi pärast südaööd kutsuti abi, et lahendada Nõmmel Kivi tänaval lähedaste vahel tekkinud tüli. Kõne järgi ründas 48aastane mees 27aastast meest ja 40aastast naist. Veidi hiljem sõitis noorem mees vanemale otsa ning too suri hiljem haiglas.

Õhtulehele teadaolevalt oli hukkunud mees Raivo Rätte. Tüli teiseks pooleks aga Kõmmari endine elukaaslane ning tolle uus kallim.

(Alar Truu)

Politseinikud leidsid sündmuspaigalt avariilise sõiduauto Audi A6, katkise aia ning selle juurest raskelt viga saanud Rätte. Esialgsetel andmetel sõitis 27aastane mees autoga muusikule otsa.

Maja, kus tüli alguse sai (Liis Vaksmann)

27aastasel mehel ja 40aastasel naisel olid kergemad vigastused ning kiirabi toimetas nad haiglasse. Politseinikud pidasid mehe pärast haiglas käimist kahtlustatavana kinni. Mees oli kaine ja omab juhtimisõigust.

„Teame hetkel nii palju, et poolte vahel toimus tüli ning see ei leidnud aset esimest korda. Kaks päeva varem külastas noorsoopolitseinik sama perekonda ning suhtles naise ja lastega. Selgitame kriminaalmenetluse käigus välja, mis öösel täpselt juhtus. Veel on vara rääkida juhtumi üksikasjadest, sest mitmed menetlustoimingud on alles ees,“ ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

(Liis Vaksmann)

Õhtulehe reporter kohtus sündmuskohal mustas kleidis blondi naisega, kel oli pea valge sidemega kinni seotud. „Ta tahtis mind tappa!“ Ta kinnitas, et öised sündmused puudutasid tema majapidamist. „Kahjuks ma ei saa sellest lähemalt rääkida, kuna juhtunu kohta on algatatud kriminaalasi,“ ütleb naine viidates põgusalt, kuidas eksmees teda ründas.

Ühe naabri sõnul polnud aga öösel midagi kuulda. „Läksin hommikul pool seitse tööle ja nägin, et aed on katki. Rohkem ei tea midagi. Ainult kuulujutte, mis täna on räägitud.“

Ka muidu on tänaval ääretult rahulik. „Siin ei oleks nagu üldse elu. Ei ole naabreid sada aastat näinud. Pigem nagu mahajäetud korter oleks,“ viitab ta Rätte ekskallima kodule.

Teine naaber: igavene pauk oli!

"Ma olin just tuppa läinud ja hakkasin just sööma. Olin just esimese ampsu jõudnud võtta, kui kuulsin mingit jutukõminat. Mul oli aken lahti ja järgmine hetk pani keegi juba raginaga aeda. Igavene pauk oli!“ räägib teine naaber, kes esimese hooga mõtles, et taaskord on keegi roolijoodik naabri aeda sisse sõitnud. „Meil on kolm korda aeda siin sisse sõidetud, seega tuttav heli.“

„Ega ma ausalt öeldes kohe välja tahtnudki minna. Ütlesin naisele, et mine sa vaata, ega jälle aeda sisse pole sõidetud. Tema aga ütles, ei, tema ei lähe. Läksin siis ise,“ meenutab naabrimees.

„Sellest paugust oli siis mingi minut-paar äkki mööda ja kui mina tulin majast välja ning jõudsin värava juurde, siis nägin juba vilkureid. Politsei ja kiirabi tulid. Ja ega muud midagi polnudki, üks inimene oli pea katki maas, teine veel autos ja oligi kõik. Siis hakkasin maja poole tagasi minema ja sel ajal ma vist kuulsin: seis, politsei, pikali! Mõtlesin veel, et mingisugune lõuga andmine siin küll käib seal,“ räägib ta.

Mees läks siis huvi pärast uuesti vaatama, mis täpsemalt küll toimub. „Aga ega ma tohtinud vaadata, politsei ajas ära. Korraga viidi nad kõik kiirabiga minema siit. See autojuht, naine ja too, kes seal pikali oli. Too juht istus kiirabiautos, pea kinni seotud,“ kirjeldab mees, kes uuris seejärel ääri-veeri ka politsei käest, miks nii suurte jõududega on reageeritud.

„Neli politseiautot oli, millest kaks bussi. Siis kaks kiirabiautot ja kolmas oli miski meditsiinidžiip. Kokku ikka päris palju autosid. Terve see tänav oli neid täis. Ja politsei ütles, et nad kutsuti juba varem kohale. Sest no nad tõesti tulid kuidagi ruttu siia,“ tõdeb mees.

Ta teab ka öelda, et muidu on tegemist täiesti normaalse perekonnaga. „Tegid just remondi majas ära. See sai neil äkki selle aasta talvel läbi. Nüüd on kõik ilusti korras,“ räägib ta. „Aga eks emotsioonid keesid lihtsat üle ja nüüd on üks andekas inimene jälle läinud. Kurb. Väga-väga kahju.“

(Liis Vaksmann)

Politsei alustas kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahv 118 järgi, mis käsitleb raske tervisekahjustuse tekitamist, mille tagajärjel saabus surm. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel ning politsei palub pealtnägijatel ühendust võtta numbril 5883 6465.