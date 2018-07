Aljona ise ütleb, et tänaseks juba käibesõnaks muutunud “tassikook” on otsetõlge inglisekeelsest sõnast “cupcake”. Selle logo ja sõna patent Eestis kuulub samuti talle. Ka räägib ta pisut künklikust kohviku algusajast: “Idee tassikooke tegema hakata sai alguse vestlusest Ameerikas elava sugulasega, kes rääkis, kui populaarsed need seal on. Nägin n-ö tühja kohta turul. Kõik, kellele ideest rääkisin, laitsid mõtte maha väites, et nišikohvikutel ei lähe hästi. Esimese kohviku avasin Tartus nii, et järjekord oli ukse taga, aga meil polnud retseptigi. Ema otsis internetist.”

Tänaseks on kohvikupidajanna tõestanud vastupidist. Olles ise igapäevaselt kohviku juhatamise ja turundamisega seotud, teab ta, et järjepidevus oma toote nähtavaks tegemisel on üks edu võtmetest. Samuti uudsuse-moment. Tassikookide peakondiiter töötab pidevalt välja uusi retsepte, mille ideid leiab Aljona Pinterestist. Vanim tassikook on vaniljega ning kõige suurema vau-efektiga toode praksuva šokolaadisisuga tassikook. Üks populaarsemaid tooteid on praegu aga taas väga ameerikalik Oreo tassikook.

Kohvikut taheti Tallinnas avada juba ammu, sest nõudlus on suur. Auto käis tellimustega esmaspäevast reedeni Tallinnas ning tassikookidel on palju fänne.

Ka armastatud laulja Getter Jaani on suur koogisõber ning on isegi kahe fänniga käinud Tartu kohvikus tassikooke küpsetamas. Tema nime kannab ka ta lemmik – “Getter Jaani lemmik: mustika-tassikook”. Getter on õnnelik, et nüüd on kohvik kodu ligidal: “Mulle meeldib, et tassikookidele on võimalik panna ka ilus lause peale, mis kindlasti toob naeratuse näole ja täidab päeva positiivse emotsiooniga! Tassikook on armas viis, kuidas kedagi üllatada ja sobib igaks tähtpäevaks, kus vaja laud katta magusaga.”

Kindlasti ihkab ta Tallinna kohviku menüüsse oma lemmikut mustikakooki, aga sõnab, et ka teised maitsed on pehmed, suus sulavad ja suure armastusega tehtud! “Väga ilus on näha, kui inimese suur unistus täitub,” hindab Getter Tassikookide meeskonna pingutust teise kohviku avamisel.

Armsa, Tallinna vanalinnale kohase rustikaalselt trendika sisedisainiga kohviku soliidsed ja pehmed toolid lausa kutsuvad istuma ja kohvi ning tassikooki, makrooni või pulgakooki nautima. Kohvikus pakutakse ka naturaalset Põlvamaa teed, veini ja šampanjat nii klaasi, kui ka pudeliga.