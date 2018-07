Norra terrorist ja massimõrvar Anders Behring Breivik ründas 22. juulil 2011 Utøya saarel Norra Tööpartei noortelaagrit, tappes 69 inimest. 2015. aastal paigutati saarele ohvrite mälestuseks umbes pool tonni kaaluv rõngakujuline metallist monument, millele on kantud nende nimed. Mälestusmärgi nimeks on Lysningen, mis tähendab norra keeles nii välu kui ka puhastumist.

Kui selle monumendiga läks kõik suhteliselt lihtsalt, siis hoopis suuremaid ja tõsisemaid intriige ja skandaale kutsus esile Rootsi kunstniku Jonas Dahlbergi juba 2014. aastal esitatud projekt “Mälestushaav” ehk “Mäluhaav” (Memory Wound, Minnenas sår).

Kuigi Norra kunstieksperdid tunnistasid Dahlbergi kavandi konkursile esitatud projektidest parimaks, on selle elluviimine jäänud toppama ja võimalik, et sellest ei saagi asja. Kunstniku nägemuse järgi tuleks Utøya saare lähedane Sørbråteni poolsaar lõigata pooleks, sellest välja võtta kolme ja poole meetri laiune viil, et sealt saaks vesi läbi voolata. Nii tekiks maastikusse omapärane ja sümboolne haav.