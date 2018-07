Liha kõrvale ampsas jäämees üheteranisust (iidne nisusort, mida inimkond hakkas kasvatama juba 10 000 aastat tagasi) valmistatud körti. Üheteranisujahu on 100 korda väiksema gluteenisisaldusega kui tavaline nisujahu. Veel leidsid teadlased Ötzi maost jälgi mürgisest sõnajalast. Tõenäoliselt soovis jäämees mürgi abil vabaneda soolestikus elavatest parasiitidest. Välistatud pole ka võimalus, et ta sõi mürgist sõnajalga kogemata.

Jäämehele meeldis just rasvane liha. Loomarasva osakaal tema maosisus oli koguni 46%. Praguste toitumissoovituste järgi ei tohiks rasv moodustada üle 10% päevasest kalorite hulgast. Ötzi söödud liha oli toores või kuivatatud, arvavad teadlased.

Kõigi märkide järgi teadis Ötzi, et rasv on hea energiallikas. Energiat on aga Alpides 2000 meetrist kõrgemal liikudes väga vaja.