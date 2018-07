11 fotot

Pärnu Haigla EMO osakonna juhtaja doktor Merike Lepp (vasakul) osalemas välkkoosolekul. Küsimuse all on, millist ravimeetodit kasutada kanderaamil lebava naise puhul, kes on haiglasse toodud infarkti kahtlusega. (Teet Malsroos)