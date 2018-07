Valitsuse pressikonverentsil ütles peaminister Jüri Ratas, et haige- ja töötukassa nimevahetuseks kuluvat 865 000 eurot ei ole valitsuses arutatud, kuid lisas, et: „Mulle tundub 800 000 tänases väärtuses liiga kõrge hind.“

Rahandusminister Toomas Tõnistele teadaolevalt on praegune summa kõigest hinnang sellele, kui palju võib nimevahetus maksma minna. „Nagu ikka selliste numbrite puhul, ei ole need kunagi lõplikud. See on nende [ametite] nägemus sellest, kui palju nimevahetus maksab. Eks iga asutus teeb ise neid otsuseid,“ rääkis Tõniste. „Ma täna ei oska seda 800 000 kommenteerida: on see palju, on see vähe, on see mõistlik?“

Kultuuriminister Indrek Saare ei soostunud hinnangut andma, kuna valitsusele ei nimevahetuse ettepanekut tutvustatud. „Aga kindlasti tuleks selle juures meelde tuletada, et sõnal on teinekord väga suur jõud. Ja see, et asjad on õigesti nimetatud, on oluline,“ ütles Saar. „Mis on selle hind, kuidas seda tehakse ja kas see on ratsionaalne ja otstarbekas, sellele saab valitsus ikkagi hinnangu anda siis, kui seda kontseptsiooni on valitsusele tutvustatud. Täna me teame sellest ainult meedia vahendusel.“