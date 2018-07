„Teine tase“ on iganädalane videomängusaade, kus vaadeldakse värskelt ilmunud teoseid, arutatakse viimase nädala tähtsamate uudiste üle ning sukeldutakse ka teemadesse, mis jäävad mängutööstusest väljapoole.

Silver on tulnud Ragnarile, Laurile ja Stenile appi, et rääkida tapvast suvekuumusest ning põhjustest, miks „The Culling 2“ on kõige halvem battle royale mäng, mida ajaloos nähtud. Lisaks muljetab Ragnar pikalt „The Crew 2“ teemadel, ise aru saamata, kuidas prantslaste videomäng Jaak Joalaga seondub. Tagatipuks selgub, millised on meeste arust tänavused parimad ja halvimad videomängud!

Vaata ka jutuks tulnud „The Crew 2“ treilerit.