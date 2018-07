Haigekassa ja töötukassa on kätte võtnud ränkraske mainekujunduse kampaania. Plaanitakse vahetada nime, logo ja muud, mis kõik plaanide järgi 865 000 eurot maksma läheb. Et keskmisele eestlane selline pillamine ei meeldi, on lahked kaasmaalased asutustele appi tõtanud, täitsa ilma rahata.

Näiteks on vällja pakutud selline logolahendus:

Kui ka sinul on hea idee, milline võiks välja näha haigekassa või töötukassa uus logo ja nimi, anna meile sellest teada! Saada visioon yleskutse@ohtuleht.ee või jäta oma nimevariant kommentaaridesse!