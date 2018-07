Juba alguses ei jõudnud inimesed ära imestada, et mul nii rahulik laps on: „Ta on nii rahulik! Me kõik räägime siin kõva häälega ja tema lihtsalt magab ja sööb!“. Minu vastus sellele on: „Jah, ta ongi seltskonnas selline.“ Nii kui ma vaiksesse koju jõuan, ei saa ma teda sülest ära panna ning magamisest pole enam juttugi. Ning enamasti tegelengi ma lapsega täiesti üksi – seega tuleb leida rohkem seltskonda just lapse pärast.