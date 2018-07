Vähifond Kingitud Elu juhatuse liikme Toivo Tänavsuu sõnul teab riik ise, miks haigekassa ja töötukassa nimevahetus on hea. „Iseenesest haigekassa ei kõla eriti hästi. Selline kerge imagoloogiline [haigekassa] nimenihe on võib-olla kasulik: parem ikka tervist hoida [tervisekassa], kui haigeid ravida [haigekassa]. Aga rahaliselt poolelt tõesti, meie saaksime miljoniga ravida aasta otsa sadat inimest,“ ütleb Tänavsuu.

Kui küsida, kas nimevahetusteks kuluv 865 000 eurot on mõistlik, vastab Tänavasuu, et kõik oleneb organisatsiooni suurusest. „Kui tegemist oleks puhtalt ettevõttega, kes vahetab oma ärinime, siis see summa on isegi optimaalne, kui mõelda kõigele, mida nimevahetus kaasa toob, mis kõik tuleb selle tõttu välja vahetada,“ selgitab ta.

Tänavsuu sõnul ei tekita pealtnäha kallis nimedevahetus temas mingisugust vaenu. Tema mõtted on hoopis koostööl, mida fond tahaks haigekassaga alustada, kuid seda pole juhtunud ning näib, et niipea ka ei juhtu. „Inimesed, kes haigekassa vihmavarju alt välja jäävad, tulevad jätkuvalt meile ja saavad meie kaudu oma vajalikku ravi.“

Haigekassa ja töötukassa soovivad tuleval aastal muuta oma nime vastavalt tervisekassaks ja töökassaks. Hinnanguliselt kulub nimede vahetamisele kuni 865 000 eurot.