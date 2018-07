Õhtuleht kirjutas 2009. aastal, et töötukassa tellis miljonikroonises riigihankes kaupa firmalt, millel pole erilist majandustegevust, seniseid töid ning mille omanik on töötukassa juhi Meelis Paaveli hea sõber.

Hiljuti kiitis Eesti Töötukassa nõukogu heaks juhatuse esimehe Meelis Paaveli ettepaneku muuta töötukassa nime. Et sama idee oli ka haigekassal, kuluks mõlema ameti nimede vahetamisele hinnanguliselt kuni 865 000 eurot. Selline rahakulutamine on avalikkuse pöördesse ajanud. Ent see pole esimene kord, kui töötukassa küsitavate kulutustega silma paistab.

Raha eest hangiti pastapliiatseid, kilekaasi ja kolme sorti meeneid - helkureid, mälupulki ja veel pastakaid.

Töötukassa põhjendas sümboolikaga kontoritarvete hankimist sellega, et vajas neid klientide paremaks teenindamiseks. "Tellisime sümboolikaga esemeid mitte seepärast, et nad ilusad oleks, vaid et infot anda – pastapliiatsitel on peal ka meie telefoni lühinumbrid," selgitas töötukassa avalike suhete juht Erko Vanatalu. "Näiteks pastapliiatseid me kõigile ju ei jaga, aga kui on teabepäevad või koolitused, siis antakse inimesele pastakas kätte."

Hämar rahaallikas

Äripäev kirjutas toona, et töötukassa võttis pea miljonikroonise meenete ja kontoritarvete ostuks raha Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist, mis on mõeldud töötute jaluleaitamiseks.

Kontoritarbed ja meened osteti suures osas Euroopa Liidu Sotsiaalfondi eraldatud raha eest, mis oli ette nähtud programmiks "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2009".

See oli programm, mis pidi aitama töötuid naasma tööturule ja pakkuma neile erinevaid koolitusi, karjäärinõustamist, tööpraktikat, jms. Samast programmist ehti ka ettevõtluskoolitusi ja makstiettevõtlustoetust.

Prokuratuur algatas kriminaalmenetluse

Riigihangete amet leidis, et töötukassa kohtles pakkujaid ebavõrdselt ja ebaobjektiivselt, andes põhjendamatuid eeliseid Töötukassa juhi Meelis Paaveli naise vennale kuulunud firmale AD Mad.

Kuna Riigihangete amet leidis töötukassa meene- ja kontoritarvete hanget uurides rida seaduserikkumisi, siis andsid nad vastavad dokumendid edasi ja prokuratuur alustas hanke uurimiseks menetlust.

Prokuratuur algatas küll hanke uurimiseks kriminaalmenetluse, kuid Põhja politseiprefektuur lõpetas menetluse kuriteokoosseisu puudumise tõttu.

Ka rahandusministeeriumi riigihangete järelevalve talitus otsustas lõpetada väärteomenetluse väärteo tunnuste puudumise tõttu.

Töötukassa teatas toona, et muudab hankekorraldust, et tagada hankemenetluste läbipaistvus ning kõigi pakkujate läbipaistvam ja võrdsem kohtlemine.