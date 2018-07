Terviseametile saabunud andmetel on NOA restoranist alguse saanud salmonelloosipuhangu tõttu tänase seisuga arstide poole pöördunud 24 haigestunut, neist 14 on vajanud haiglaravi. Restoran sulges oma uksed ja viib hetkel läbi intensiivseid puhastustöid.

Lääne-Tallinna keskhaiglast on kahe päeva jooksul läbi käinud vähemalt 15 salmonellahaiget, kellest viiel lasti koju minna. "Mitmed inimesed on ka helistanud nakkuskliiniku vastuvõtuosakonda, et küsida nõu samasuguste kaebuste korral," räägib haigla kommunikatsioonispetsialist Liisa Suba. "Esimesed haiged saabusid nakkuskliinikusse kolmapäeva hommikupoolikul."

Saanud teada, et NOA restoranis toitlustanud inimesed on toimetatud haiglasse, sulges restoran uksed ning asus läbi viima intensiivseid puhastustöid.

(Robin Roots)

“Vabandame kogu meeskonnaga südamest kõigi oma klientide ja koostööpartnerite ees ning võtame juhtunu ees täieliku vastutuse. Nii mina kui ka Orm Oja oleme nii oma töötajate kui ka klientide tervise pärast ülimurelikud ning suhtume juhtunusse täie tõsidusega,” teatab NOA peakokk Tõnis Siigur.

“Kohe, kui kuulsime, et meie restoranis on nakkuseoht, otsustasime maja sulgeda. Teavitasime koheselt Veterinaar- ja Toiduametit, kaasasime professionaalsed puhastusfirmad ning viisime vee ning toiduproove kontrollimiseks. Täna teame vaid seda, et tegemist on salmonelloosiga, mis pole inimeselt inimesele leviv nakkus. Kas see sai alguse lihast või munast, pole kahjuks selge, aga teeme ka omalt poolt kõik, et see välja selgitada.”

Salmonelloos on kõige sagedamini esineva bakteriaalse toidumürgitusega. Salmonella peiteperioodi pikkus on 12 kuni 72 tundi. Nakatumise tagajärjel võib esineda palavik, kõhu- ja peavalu, kõhulahtisus, iiveldus ja vahel ka oksendamine ning kujuneda vedelikukaotus. Nähud püsivad neli kuni seitse päeva. Rasketel haigusjuhtudel võib kujuneda septitseemia ja elundikahjustused ning immuunpuudulikkusega inimestel võib haigus kulgeda raskes vormis ja lõppeda surmaga, kirjutab terviseamet.

Kui kaua kestab salmonelloosist paranemine, on väga individuaalne, sest haiguse kulg võib olla erinev, räägib Liisa Suba. "Mõnel juhul ei vajagi inimene haiglaravi, vaid haigus möödub paari päeva jooksul. Mõnel juhul kestab haigus pikemalt ning haigestunu võib vajada ka haiglaravi."

Veise tartar ehk böff koosneb toorest veisehakklihast, mida täiendavad toores muna, sibul, hapukurk ja maitseained. (Vida Press)

"Oleme veetnud viimase ööpäeva kummikinnastega kõikvõimalikke nurgataguseid puhastades ja tegeleme oma maja koristamise ja desinfitseerimise ning sadade broneeringute läbihelistamisega," teatab restoran vabandavas kirjas. Samuti viiakse praegu läbi restorani vee- ja toiduproovide peal analüüse, et välja selgitada toidumürgituse põhjus. "Enne põhjuse selgumist ja analüüside vastuseid pole meil võimalik Teid vastu võtta," kirjutab restoran.

Veel ei oska NOA restoran öelda, kas põhjuseks on nende maja juures teostatavad veetrassi torutööd või mõni tooraine. Siiski kinnitavad nad, et mürgituse põhjus pole personali lohakuses: "Hügieen, puhtus ja meie klientide ning töötajate tervis on meile prioriteediks number üks!"

Kuna praegu haiglas viibivad inimesed sõid veise tartari NOA-s esmaspäeval ning restoran suleti alles kolm päeva hiljem, on võimalik, et enne uut nädalat ilmub välja uus käputäis salmonellahaigeid.

Eelmisel aastal haigestuti terviseameti andmetel Eestis salmonelloosi 279 korda ning üle-eelmisel aastal 358 korda. Sel aastal on registreeritud Eestis neli viie ja enama haigestunuga rühmaviisilist haigestumist, mille käigus on salmonelloosi saanud kokku 40 inimest. Valdavalt on olnud tegu kodus valmistatud söökidega, sageli on põhjuseks olnud toormunadest valmistatud kookide või ebapiisavalt küpsetatud lihatoodete söögiks tarvitamine.