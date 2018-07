Postimehele teadaolevalt viidi toidumürgistusega haiglasse eile mitu restoranikülastajat, kes olid esmaspäeval söönud NOA-s veiseliha tartari. Restoran sulges oma uksed ja viib hetkel läbi intensiivseid puhastustöid.

Saanud teada, et NOA restoranis toitlustanud inimesed on toimetatud haiglasse, sulges restoran uksed ning asus läbi viima intensiivseid puhastustöid. Kaasatud on ka veterinaar- ja toiduamet ning professionaalsed puhastusfirmad.

(Robin Roots)

Tõenäoliselt on mürgituse näol tegu salmonelloosiga - kõige sagedamini esineva bakteriaalse toidumürgitusega. Salmonella peiteperioodi pikkus on 12 kuni 72 tundi. Nakatumise tagajärjel võib esineda palavik, kõhu- ja peavalu, kõhulahtisus, iiveldus ja vahel ka oksendamine ning kujuneda vedelikukaotus. Nähud püsivad neli kuni seitse päeva. Rasketel haigusjuhtudel võib kujuneda septitseemia ja elundikahjustused ning immuunpuudulikkusega inimestel võib haigus kulgeda raskes vormis ja lõppeda surmaga.