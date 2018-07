Lääne-Tallinna Keskhaigla (LTKH) nakkuskliinikusse on NOA restorani toidust saadud nakkusega hospitaliseeritud kümme inimest. Restoran sulges oma uksed ja viib hetkel läbi intensiivseid puhastustöid.

Lääne-Tallinna Keskhaiglast on kahe päeva jooksul läbi käinud 15 salmonellahaiget, kellest viiel lasti koju minna. "Mitmed inimesed on ka helistanud nakkuskliiniku vastuvõtuosakonda, et küsida nõu samasuguste kaebuste korral," räägib haigla kommunikatsioonispetsialist Liisa Suba. "Esimesed haiged saabusid nakkuskliinikusse kolmapäeva hommikupoolikul."

Saanud teada, et NOA restoranis toitlustanud inimesed on toimetatud haiglasse, sulges restoran uksed ning asus läbi viima intensiivseid puhastustöid. Kaasatud on ka veterinaar- ja toiduamet ning professionaalsed puhastusfirmad.