"Mul avastati üsna raske verevähi vorm, võtan iga päev ravimeid, see hoiab haigust minu sees märkamatuna. See on krooniline staadium, aga ei sega mind elamast," räägib Heino Seljamaa haigusest, mis teda üheksa aasta eest tabas.

Lisaks meditsiini arengule, mis võimaldab Seljamaal oma igapäevast elu elada, on tema elus arenguid veelgi – nimelt lõpetas mees juba ammu alkoholi joomise, vahendab Maaleht. "Kui mind oleks omal ajal nagu kaltsu tõstetud ühest kohast teise, siis oleksin ma nõus see kalts edasi olema. Õnneks sattusin seltskonda, kes tuli mulle õigel ajal toeks ja abiks," on Heino lähedastele tänulik.

