Ukraina politsei Odessa oblasti peavalitsuse ülema Dmõtro Golovini sõnul kirjutati Eesti kodanik 17. juulil pärast vajaliku abi osutamist haiglast välja.

Golovin rääkis Delfile, et hetkel käib juurdlus, et teha kindlaks isikud, kes psühhotroopset ainet eestlastele müüsid. Ta kinnitas, et Odessas on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käive piiratud ning nende ebaseaduslik käitlemine on kriminaalselt karistatav tegevus.

"Loomulikult, nagu igas teiseski riigis, on isiku tugeva soovi korral sellist ainet hankida võimalik, kasutades selleks kriminaalsete elementide teeneid. Kordan aga veel kord, et vaba kauplemist narkootikumidega linna tänavatel ei ole," sõnas Golovin.

Odessa politseist öeldi Õhtulehele, et nad pole haiglaga suhelnud ja neil puudub kõige värskem info eestlase kohta. Kõneisik oskas vaid ütelda, et mees on veel Odessas ja endiselt arstliku järelevalve all, kuna tal olevat probleem jalgadega.