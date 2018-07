Beckhamite perekonna võsuke Brooklyn Beckham alustas mullu septembris New Yorgis fotograafiaõpinguid, kuid otsustas pärast esimest kursust nelja-aastase õppe pooleli jätta ja koju tagasi minna, vahendab Mirror.

19aastane Brooklyn on juba paar kuud rääkinud, et tahab New Yorgist lahkuda, kuid otsustas siiski esimese kursuse lõpuni teha. Beckhamite pere vanim võsuke õppis fotograafiat ühe tuntud Briti fotograafi käe all, kuid tolle nimi on saladus.

Allikate sõnul on Victoria Beckham väga õnnelik, et poeg kodus tagasi on ning on oma sõpradele öelnud, et vihkas võsukesest eemal olemist. "Tundus, et Brooklyn igatses koju ja tundis end seal üksikuna. Ta jumaldab oma perekonda. Victoria on väga õnnelik, ning Brooklyni kojutulek on tema suur unistus."