Politsei määras astroloog Igor Mangile ahistamise eest karistuseks 96 euro suuruse trahvi. Ida-Harju politseijaoskonna juht Valter Pärna rääkis ETV saates "Ringvaade suvel", et summat peeti piisavaks, et Mang edaspidi selliseid tegusid enam toime ei paneks.

Pärna sõnul laekus politseile Mangi kohta vaid üks avaldus, mille kohaselt ahistas Mang naisterahvast oma kodus. "Oluline, et tegu sai tõendatud. Täna on oluline sõnum, et selline teguviis on karistatav. Karistuse mõte on selles, et isik tulevikus selliseid tegusid toime ei paneks. Me praegu loodame, et härra Mang seda rohkem ei tee," selgitas ta.

Pärna hinnangul pole karta, et see otsus saadaks teistele signaali, et kui 96 eurot taskus, võibki ahistada. "See ei ole mingi tabelist tulev hinnakiri. Antud juhul leidsime, et see on piisav. Kui neid juhtub veel, on rahasummad suuremad. Sõnum on ikkagi see, et see ei ole lubatud tegevus."

Ahistamise paragrahv on seaduses olnud aasta. Pärna sõnul on selle aja jooksul olnud neil 11 ahistamisjuhtumit. Kolmel korral määrati karistuseks arest, kaheksal juhul trahv väärtuses 20-300 eurot.