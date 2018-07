Sellal kui Eestis on surmade arv narkootikumide tarvitamise tagajärjel üle pikkade aastate järsult vähenenud, suri Tallinnas fentanüüli üledoosi tagajärjel 13-aastane ontlik koolitüdruk, kirjutab Postimees.

Euroopa uimastiprobleemide aruande järgi on alates 2009. aastast Euroopa uimastiturul avastatud kokku 25 uut opioidi, kusjuures 2016. aastal teatati

esimest korda üheksast uuest opioidist. See näitaja hõlmab 18 fentanüüli, millest kaheksa avastati esimestkorda 2016. aastal. Uute fentanüülide osakaal Euroopauimastiturul on praegu küll suhteliselt väike, kui tegemist on väga tugevatoimeliste ainetega. Erilist muret teevad selliseid fentanüüle nagu

akrüloüülfentanüüli ja furanüülfentanüüli sisaldavate ninaspreide turuletulek.

Eelmisel aastal suri fentanüüli üledoosi tõttu Eestis 117 inimest, narkosurmade koguarv on veelgi suurem, kuid see on alles täpsustamisel.