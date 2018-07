Ettevõtjatele Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluv Aidu Tuulepark OÜ ei tohi Ida-Virumaale Aidusse rajatavat tuuleparki edasi ehitada enne, kui vaidlus ehituslubade üle on lahendatud, kuid kaitseministeeriumi droonivideotest nähtub, et ehitustöö jätkub seal hoolimata juba saadud trahvidest senini. Sõnajalgade väitel pole tegu ehitamise, vaid ladustamisega, kirjutab ERRi uudisportaal.

Kaitseministeeriumi 23. mail tehtud droonivideost on näha, kuidas tuulikute juures toimub see, mida Sõnajalad on nimetanud ladustamiseks, ent mis kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsleri Meelis Oidsalu sõnul pole kõrgust vaadates kindlasti ladustamine, vaid ehitustegevus ning nii on seda määratlenud ka kohus.

"Sõnajalad lihtsalt tuimalt jätkavad tuulepargi ehitamist kõikide õiguskaitsete kiuste," lausus asekantsler, kelle sõnul on ettevõtjate plaan ilmselt ilma ehitusloata ja kohtu keelu all olles neli-viis tuulikut valmis ehitada ja elektrit tootma hakata, et nii ka kreeditorid maha rahustada.