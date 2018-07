Lõuna-Koreas leiti 113 aastat tagasi põhja vajunud Vene sõjalaev Dmitri Donskoi. Usutavalt on selle pardal tänini 200 tonni kulda, mille väärtuseks on ligikaudu 130 miljardit USA dollarit.

Lõuna-Korea firma Shinil Groupi sõnul leiti ristleja Ulleungdo saare lähistelt, vahendab BBC.

Väljaanne rõhutab, et ka varasemalt on olnud neid, kes on teatanud kullalastiga laeva leidmisest. Kuid Shinil Group esindaja sõnul olllakse täiesti kindlad, et Dmitri Donskoi on viimaks leitud. Laev loodetakse pinnale tuua käesoleva aasta oktoobris või novembris.