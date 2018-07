Neljapäevahommikuses Kihnu-teemalises "Vikerhommikus" vestles saatejuht Taavi Libe kuulsaima kihnlase, Kihnu Virvega. Tegusa laulumemmega kohtumiseks tuli sel korral Kihnu asemel aga hoopis Pärnusse sõita, sest Virve oli juba kodusaarelt lahkunud, et sõita esimest korda elus Valgevenesse.

"Minule meeldib nii kaua käia, kui mina vähegi saan. See aeg pole enam mägede taga, kui ma ei saa," teatab talvel 90. sünnipäeva pidanud Virve vastuseks küsimusele, kuidas tal sellises vanuses leidub veel jaksu ja tahtmist täiesti uutesse kohtadesse reisida. "Kui me sinna jõuame, kindlasti saab huvitav olema ja kui ma tagasi tulen, siis on mul palju häid muljeid," on Virve kindel.

Veidi pärast sünnipäeva Virve tervis halvenes ning tema muusika austajad olid mõnda aega tõsiselt mures. Virve teatab, et tema tervisel pole midagi viga. Küll aga kiidab ta kõiki arste, kes temaga sel ajal tegelesid. Hea sõnaga räägib ta Kihnu kiirabibrigaadist, kes jõudis tema juurde ainult paari minutiga ja kogu Pärnu haigla oli väga viisakas. "Kõik viis plussi peal," pole Virve kiidusõnadega kitsi.

Küll polnud põlise saareelaniku teekond haiglasse sugugi viperusteta. Kuna veetase oli madal, siis praam ei käinud. Ka hõljuk ei sõitnud, sest see oli katki. Virve viidi mandrile haiglasse lennukiga, ehkki lendur ütles juba lennuväljale jõudes, et kui hakkab uduvihma sadama, siis lennata ei saa. "Kartis jäidet. Ma ei tea, mis edasi oleks siis saanud," meenutab Virve.

Enamuse suveajast veedab Virve loomulikult kodusaarel ning tegemisi tal jagub. "Kodus on päev nii lühike," räägib ta. Virve päevi sisustavad loomad ning lapsed ja lapselapsed. Tal on hobune, kaks koera ja kassid. Poeg elab sealsamas lähedal ja tüdrukud tulevad igal võimalusel appi. Tütrepoiss käib linnas tööl, aga reede õhtul tuleb temagi saarele tagasi. Lisaks kirjutab Virve endiselt laule. "Mõtlen ikka, et enam rohkem ei tee, aga siis jälle tuleb ja peab ikka tegema," lausub ta.