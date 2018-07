Prantsuse suursaadik Eestis Claudia Delmas-Schere kutsus Prantsuse rahvuspüha tähistamisele paljud tuntud Eesti avaliku elu tegelased, poliitikud. ärimehed. Uhke pidu toimus Telliskivl Loomelinnakus, Vaba Laval.

Alates 1880. aastast tähistatakse Prantsuse rahvuspüha 14. juulil - 91 aastat varem leidis aset absoluutset monarhiat kehastava Bastille vangla vallutamine. Prantsuse Vabariik nägi ilmavalgust 229 aastat tagasi. Just tollal sündinud ideed ja ideaalid inspireerisid võõra võimu all elavaid rahvaid, kes võitlesid oma iseseisvuse eest. Ka esimese Eesti põhiseaduse koostajad võtsid Vabariigi mudeli väljatöötamisel eeskuju Prantsusmaast.

"Alates 9. aprillist on prantslastel ja arvukatel Pariisi külastavatel turistidel võimalus avastada enda jaoks Orsay kunstimuuseumis selliste tuntud Eesti kunstnike nagu Konrad Mägi, Oskar Kallis, Kristjan Raud teoseid," rääkis Prantsuse suursaadik pidulikul vastuvõtul. "Näitus sai teoks tänu KUMU ja Orsay kunstimuuseumi koostööle ning need, kel polnud võimalust seda Pariisis külastada, võivad näitusest osa saada alates oktoobrist Tallinnas. Prantsuse meedia on üksmeelselt kiitnud väljapandud kunstiteoste ilu, neis peituvat poeesiat ja tugevust, kuid eelkõige tutvustab see näitus Eesti ajalugu ja mütoloogilisi kangelasi. Tänasel päeval teavad paljud pariislased, kes on Kalevipoeg. See prantsuse keelde tõlgitud eepos nagu ka teised eesti kirjanike teosed, said näituse külastajate seas suure tähelepanu osaliseks."

Pidulikul vastuvõtul nauditi šampanjat ning külalistele anti sisenemisel randmepael kirjaga „Vabadus Võrdsus Vendlus“. Samudi demonstreeriti Ämaris paikneva Prantsuse „Kurgede“ rügemendi hävitajate ülelendu rahvuspüha tähistamiseks. Ülelend oli pühendatud Claudia Delmas-Schere eelkäijale Michel Raineri, kes lahkus meie hulgast aasta tagasi pärast pikka võitlust raske haigusega.

