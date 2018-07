„Me isegi ei püüdnud kodumaal edukaks saada,“ tunnistab Õhtulehele Norra 80ndate menubändi A-ha kitarrist Pål Waaktaar-Savoy. „Unistasime kogu aeg Londonisse minekust. Juba 14aastaselt, kui hakkasime koos muusikat tegema. Kuulasime Jimi Hendrixit, kes sai samuti kuulsaks Londonis. Arvasime, et see on hea plaan ja peame sama tegema.“ Pål ning tema lapsepõlvesõbrad Morten ja Magne sööstsidki vaat et keskkoolipingist muusikaamaailma rambivalgusse.