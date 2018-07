Nädalavahetusel toimus restorani The Seafood Bar Tallinn Bastioni Aia terrassil selle suve üks elegantsemaid seltskonnaüritusi, Summer Fashion Showcase 2018.

Külalisi üllatasid meeldivalt mitte ainult nimekate Eesti ja välismaiste disainerite tööd, vaid ka mastaapne meelelahutus-show. Restorani peakokk Jevgeni Karnauhhov rõõmustas gurmaane võrratu kolmekäigulise õhtusöögiga ja sommeljee Jean Michel Enardi soovitusel valiti joogiks eksklusiivne helesinine vein.

Show-programmis esines ürituse VIP-külaline RnB-staar Criz Shane, brasiilia kaunitarid näitasid sambarütmide saatel sütitavaid tantse ning baarmen Maksim Šmarov Bartender’s Catering and Show´st korraldas harukordse ja meeldejääva baari-show. Samuti korraldati mastaapne stilistika, soengute ja meigikunsti meistriklass tuntud iluasjatundjatega: stilist Olga Bykova, projekti „Enne ja pärast“ autor, juuksehoolduse koolitaja-ekspert, telesaate „Moodne kohtuotsus“ stilist Alexandra Edelberg Moskvast ning üks tuntuimaid meigikunstnikke Meelis Krik, kelle käe all on tuule tiibadesse saanud paljud uued meigikunstnikud nii Eestis, kui mujal maailmas.