Eesti politsei pole koostanud statistikat selle kohta, kui paljusid inimesi ta otsib taga rahvusvahelise politseiorganisatsiooni Interpoli kaudu. Teada on, et mullu anti Eestile teistest riikidest välja 53, aasta varem Interpoli abiga 76 tagaotsitavat. „Kindlat tausta või mustrit on nende puhul raske välja tuua, sest iga juhtum on erisugune,” kommenteerib politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Olja Kivistik. „Küll võib aga öelda, et Eestist on pagenud nii vargaid, narkokurjategijaid kui ka kuritegelikku ühendusse kuuluvaid inimesi.” Paari nädala eest tegi Õhtuleht ülevaate kõige prominentsematest Interpoli kaudu tagaotsitavatest. Nende hulgas leidub nii vanglapõgenikke kui ka mõrvareid. „Tasub arvestada, et statistikat võib väga palju mõjutada üksainus kriminaalasi, milles on mitmeid kahtlustatavaid, kes on ühes välisriigis,” lausub Kivistik.

Ta toob tähelepanuväärse juhtumina esile näiteks Hispaanias vahi alla võetud Jevgeni Medunitsa. Allmaailmas endale nime teinud Medunitsa astus koos kaasosalistega Eestis kohtu ette tänavu märtsis. Õhtuleht kirjutas siis, et prokuröri sõnade järgi lõi just Medunitsa kuritegeliku ühenduse, mida juhtis Hispaaniast.

„Samuti saab välja tuua 2016. aastal Pärnus taksojuhi mõrvas kahe kahtlustatava kinnipidamise Leedus,” ütleb Kivistik. Nimelt tapsid vennad Filip-Artur ja Benjamin Hiienurm tunamullu jaanuaris jõhkralt 65aastase taksojuhi arvukate noahoopidega ja põgenesid seejärel üle piiri Lätti ja sealt Leetu, kus nad peeti Panevežyse lähedal kinni ja anti Eestile välja. Kohus mõistis nad 15 aastaks trellide taha. Taksojuhi tapnud Filip-Artur Hiienurm (vasakul) ja tema vend Benjamin saadi Interpoli abiga kätte Leedust. (Teet Malsroos) Eesti on omalt poolt pidanud kinni kurjategija, keda kahtlustati Rootsis toime pandud raskes isikuvastases kuriteos. Aastate jooksul on rahvusvahelist koostööd nõudvate juhtumite arv Kivistiku sõnul ainult kasvanud. Eriti tihe on suhtlus Soomega. „Paljude tagaotsitavate puhul on nende asukohariik teada, töö käib ennekõike sealt kättesaamisega,” sõnab politseinik.