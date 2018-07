Tahad olla vaba, ise otsustada, mida ja millal teed, kus ja kellega käid. Inimestel, kes üritavad sulle mingeid piiranguid seada, on pea võimatu sinuga kontakti saada.

Enesearendamise, teadmiste ja muljete kogumise päev. Välismaalastega suhtlemine on ühtaegu nii põnev kui ka kasulik. Naissoost Veevalajail võib meestega vedada.

Sa ei tohi kõigel lihtsalt minna lasta, pead olema aktiivne ja tegutsema selle nimel, et arengud toimuks sulle vastuvõetavas suunas. Pead ennast maksma panema, oma huvide eest võitlema.

Ära lase end tagasilöökidest heidutada, võta neid pigem õppetunnina. Sa tead hästi, mida sa tahad. Su eesmärgid on realistlikud, ent nendeni jõudmiseks on vaja kõvasti tööd teha.

Silmad oleks justkui äkitselt avanenud – märkad võimalusi, mis varem on kahe silma vahele jäänud. Või siis suudad erinevaid detaile sobitades „suure pildi“ kokku panna.

Oled mõelnud, kuidas oma majanduslikku olukorda parandada. Nüüd on aeg mõtetelt tegude juurde liikuda. Oled nutikas märkama tulutoovaid teenimisvõimalusi.

Tunned end nii vaimselt kui ka füüsiliselt suurepärases vormis olevat. Mõte liigub aktiivselt ja loogiliselt, suudad välja mõelda plaani, mida on lihtne ka ellu viia.

Pööra tähelepanu olukorrale kodus. Hoia ja arenda häid suhteid lähedastega. Ole rahulik ja tasakaalukas. Kui hoolikalt sõnu valid, on võimalik keerulised asjad selgeks rääkida.

Teed laiaulatuslikke plaane, märkamata seejuures, et hindad oma võimeid ja võimalusi üle. Sul on palju energiat, aga kipud seda ebaotstarbekalt raiskama.

Palju õnne, Vähk! Algaval aastal keskendu enese arendamisele. Oled ambitsioonikas, eneseteadvus tõuseb. Küllap on sul võimalik eesmärke iseseivalt seada ja tegeleda just nende asjadega, mis su jaoks põnevad on. Võid jõuda unistuste täideviimiseni. Armuelu kujuneb vaheldusrikkaks, uudsust jagub ka siis, kui ammusest ajast partneriga koos oled.