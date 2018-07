USA president eitas kolmapäeval, et Venemaa Ühendriikide suhtes vaenulikku tegevust jätkab, minnes sellega taas vastuollu omaenda luureagentuuride infoga.

ABC Newsi reporter küsis Trumpilt: „Kas USA on Venemaal endiselt sihikul, hr president?“ President vastas: „Tänan väga, ei ole.“ „Ei? Te ei usu, et midagi sellist toimub?“ „Ei.“

See on juba kolmas päev järjest, mil USA riigipea oma seisukohti Venemaa suhtes muudab. Esmaspäevasel kohtumisel Vene president Putiniga ütles Trump, kui temalt küsiti, kas ta usub Venemaa sekkumises USA presidendivalimistesse Putinit või USA julgeolekuteenistust, et kuuleb ühe käest üht ja teise käest teist juttu. „Mina ei tea, miks peaks Venemaa midagi sellist tegema,“ sõnas president, tuues enda peale üsna ühehäälse halvakspanu nii oma parteist kui mujaltki.

Teisipäeval väitis Trump, et tema sõnadest saadi valesti aru ning tegemist oli kõigest grammatilise keelevääratusega. Ta kinnitas, et usub USA julgeolekuteenistust ning et Venemaa tõepoolest sekkus 2016. aastal valimistesse.

Luuredirektor Dan Coats selgitas, et Venemaa tegutseb endiselt aktiivselt USA demokraatia õõnestamisega. President aga kolmapäevase seisuga sellega ei näi nõustuvat.