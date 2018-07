Ühendriikide president on rahul lennukifirmaga Boeing sõlmitud lepinguga, millega ostab riigipea reiside tarbeks kaks uut ja uuevärvilist lennukit. Maksumaksja lohutuseks kinnitab Valge Maja, et saab lennukid esialgsest hinnast odavamlt.

Ehkki nimetusega Air Force One võib kutsuda mistahes USA riigipead transportivat Ameerika õhuväe lennukit, peetakse traditsiooniliselt sellega silmas ikkagi lennukeid, mis on spetsiaalselt presidendi tarbeks mõeldud. Hetkel on neid kasutusel kaks. President John F. Kennedy aegadest on presidendi lennukid olnud tuttava sinivalge värvimustriga. President Trump soovib aga uue välimusega lennukeid.

„Boeing tegi meiega hea diili,“ kiitis president CBS Newsile ning lisas, et 3,9 miljardit dollarit (3,35 miljardit eurot) maksma minev kahe uue lennuki ost on USA maksumaksjale esialgsest hinnast 1,4 miljardit soodsam.

Lisaks sellele, et Trump ja järgmised presidendid saavad lennata uute lennukitega, otsustas president muuta ka lennuki välimust. Nüüd hakkab lennuk olema värvitud punase, sinise ja valge värviga, samades toonides, mis kaunistavad USA lippu.

„Air Force One saab olema imeline. Saab olema tipptasemel, maailma tipptasemel,“ kiitis president.