Sotsiaalministeeriumis kirjutatud eelnõu seletuskiri ütleb, et "haigekassa viimase paari aasta tegevused on suuremas ulatuses suunatud personaalsema ja inimlikuma suhtluse poole, kirjutas ERRi uudisteporteel. Seda "eesmärgiga aidata igat inimest igas tervisega seotud küsimuses."

"See on uskumatu, et Eesti riigivõimu juures olijad saavad üldse millegi nii jaburaga välja tulla, et kulutada ligi miljon eurot lihtsalt haigekassa ja töötukassa nimevahetusele. Mingi reaalsustaju ja vastutustunne võiks siiski olla. Ja raha tuleb kulutada neile, kes seda meie ühiskonnas, seal hulgas haigekassa haldusalas kõige enam vajavad," rõhutab Paet.